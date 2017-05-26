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'1967'de CHP'ye bağışta bulunmuş'
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'1967'de CHP'ye bağışta bulunmuş'

TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, '1967 yılında bakıyorsunuz CHP'ye bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Sadece bir parti ile ilişkilendirmek için söylemiyorum ama bu örgütün amaçlarına uygun partilerle iş birliği yapmak istediği görülüyor' dedi.

TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "1967 yılında bakıyorsunuz CHP'ye bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Sadece bir parti ile ilişkilendirmek için söylemiyorum ama bu örgütün amaçlarına uygun partilerle iş birliği yapmak istediği görülüyor" dedi.
15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ve Başkanvekili Belma Satır basın toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklama sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Petek, darbe girişiminin siyasi ayağına ilişkin olarak, "FETÖ ile ilgili yaptığımız tespitlerden sadece bir siyasi partiyle irtibat, diğerleriyle yakın uzak bir yapılanma olmadığını tespit ettik. Dönemsel olarak iktidardaki partilere yakın davranıp devlet üst organlarına sızmak için siyaseti kullanma yolunu seçtikleri anlaşılmaktadır. 1967 yılında bakıyorsunuz CHP'ye bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Sadece bir parti ile ilişkilendirmek için söylemiyorum ama bu örgütün amaçlarına uygun partilerle iş birliği yapmak istediği görülüyor" dedi.
Adil Öksüz'ün raporda yer alıp almadığına ilişkin soruya Petek, "Adil Öksüz, gerçekten somut olarak FETÖ ile irtibatı olduğu kesin olan ve darbenin yönetilmesinde aktif rol alan kişi konumunda. Bu kişinin hala yakalanamamış olması, serbest bırakan hakimlerin hakkında adli işlemler yapıldığını biliyorsunuz. Gülen'in de 1970'li yılardan başlayarak izinlerini 5 defa 30-40 gün olarak yurt dışında geçirdiğini görüyoruz. Adil Öksüz ile ilgili FETÖ bağlantısına bir delil de Ali Ünal'ın komisyonun talebiyle alınan ifadesi. Ali Ünal, Pensilvanya'da FETÖ lideri yanında Adil hoca olarak gördüğünü, Öksüz soy ismini bilmediğini ancak gördüğü kişinin Adil Öksüz olduğunu kesin olarak anladığını beyan ediyor" yanıtını verdi.
Bir gazetecinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı dinlemediklerini hatırlatması üzerine Petek, "MİT'in 36 sayfalık raporun tamamına baktığınızda dış kaynaklarıyla irtibatını detaylı bulacaksınız. Bu yapının başlangıçta dini istismar eden sivil görünümlü bir yapı olarak ortaya çıktığı, paralel devlet yapılanması diye ortaya çıktığı ve silahlı terör örgütü olarak ifade edildiği tabirinin girişimden 2 ay önce geldiği belirli. Bir noktadan sonra MİT de komisyonun şeffaf çalışma yürüttüğü bilgisi içinde" şeklinde konuştu.
Petek, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin soru üzerine raporda FETÖ'nün bir siyasi partiye yakınlığı olup olmadığına ilişkin bilgisi olmadığını ifade etti. Petek, örgütün 2010'da yargıyı ele geçirme kapsamında AK Parti ile yakın ilişki içinde olduğunu, referandumu desteklediğini ifade etti.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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