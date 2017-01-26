192 sefer iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 192 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bugün 724 sefer yapmayı planladığını duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 192 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bugün 724 sefer yapmayı planladığını duyurdu.

Yapacağı seferleri sosyal medya hesabından duyuran Türk Hava Yolları'nın açıklaması şöyle:

"Değerli Yolcularımız; yaşanan hava muhalefeti nedeniyle bugün İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanı çıkışlı ve varışlı toplam 724 sefer icra edilmesi planlanmaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları için uçuşlarına ait güncel bilgileri thy.com.tr web sitemizden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."

(Tuncer Cengiz/İHA)