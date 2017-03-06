18 Mart'ta temeli atılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü temel alanında hazırlıklar sürüyor.

18 Mart'ta temeli atılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü temel alanında hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen temel atma töreni öncesinde bölgede hazırlıklar hızlandı. Gelibolu Yarımadasında Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinde Şekerkaya mevkii arasında yapılacak olan köprünün temel atma töreni Şekerkaya'da yapılacak. Bölgede tören alanını hazırlamak için iş makineleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

18 Mart'ta temeli atılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023 yılında açılması planlanıyor. Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin 5. asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuleler arası açıklık, Cumhuriyet'in 100. yılına uyumlu olarak 2023 metre olacak. Toplam uzunluğu 3 bin 869 metre olacak köprüde 3 gidiş, 3 geliş şeridi bulunacak.

(Mustafa Uçmaz/İHA)