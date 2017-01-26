1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG kazandı.

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG kazandı.

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu açıkladı. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

18 Mart 2017'de köprünün temelinin atılması planlanıyor. Köprünün Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülüyor.



TEKLİF VEREN FİRMALAR:

Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG

IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG

Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG

IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG

24 firma şartname almıştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firmanın ihale dosyası aldığını açıklamıştı.

