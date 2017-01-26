Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG kazandı.

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG kazandı.
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu açıkladı. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.
18 Mart 2017'de köprünün temelinin atılması planlanıyor. Köprünün Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülüyor.

TEKLİF VEREN FİRMALAR:
Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG
IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG
Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG
IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG
24 firma şartname almıştı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firmanın ihale dosyası aldığını açıklamıştı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
FETÖ'nün 'emniyet abisi' tutuklandı
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu
2 kişiye FETÖ'den tutuklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede
Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
FETÖ'nün 'emniyet abisi' tutuklandı
FETÖ'nün 'emniyet abisi' tutuklandı
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu
2 kişiye FETÖ'den tutuklama
2 kişiye FETÖ'den tutuklama
Günün özeti
Günün özeti
Riekerink'ten 'Podolski' açıklaması
Riekerink'ten 'Podolski' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'bedelli askerlik' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'bedelli askerlik' açıklaması
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Yunanistan'daki darbeciler için İstanbul'da tutuklama kararı
Yunanistan'daki darbeciler için İstanbul'da tutuklama kararı
Bebeğini deniz atan kadına tutuklama talebi
Bebeğini deniz atan kadına tutuklama talebi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English