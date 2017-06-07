1915 Çanakkale Köprüsü için sondaj çalışmaları sürüyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası için boğazda sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası için boğazda sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkisinde Fugro Scout Singapur bayraklı gemi tarafından sondaj çalışmaları sürdürülüyor. 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yoluyla, Başbakan Binali Yıldırım'ın da bizzat katılımıyla temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te bitirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki aylarda şantiyelerin kurularak köprü için çalışmaların resmen başlaması bekleniyor.

(Mustafa Uçmaz/İHA)