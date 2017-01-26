1915 Çanakkale Köprüsü için 4 teklif

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında açılan ihalede bugün teklifler alındı. İhalede teklif veren firmalar; Daelim-Limak- SK Yapı Merkezi ortak girişimci grubu, IHI-Makyol- Nurol-Jex Way ortak girişim grubu, Cengiz- Kolin- Cihna Railvway Major ortak girişim grubu, IC İçtaş- Asaldi ortak girişim grubu oldu.

İhale Komisyonu Başkanı Sefer Tırman, söz konusu yapının inşaat süresinin 5 buçuk yıl olarak planlandığını açıkladı. Tırman, ihale için 11 adeti yabancı, 13 adeti yerli olmak üzere toplam 24 şirketin ihale dokümanı satın aldığını ve 4 ortak girişimin ihaleye teklif verdiğini kaydetti.

(Benan Özben / İHA)