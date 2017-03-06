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1900'lü yılların Almanya'sında Osmanlı etkisi
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1900'lü yılların Almanya'sında Osmanlı etkisi

Gaziantep'teki Oyun ve Oyuncak Müzesinde bulunan tarihi oyuncaklar, 1. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı ile Almanya arasında yakın ilişkinin kanıtı niteliğini taşıyor.

Gaziantep'teki Oyun ve Oyuncak Müzesinde bulunan tarihi oyuncaklar, 1. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı ile Almanya arasında yakın ilişkinin kanıtı niteliğini taşıyor.
1900'lü yıllardaki Almanya İmparatorluğunda yapılan Yeniçeri figürleri ile Osmanlı askerlerinin fetih tasvirleri, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde sergileniyor. Müzedeki Alman yapımı oyuncaklar ile Yeniçeri figürleri ve Osmanlı Devletinin fetih tasvirleri, ilişkilerin bozulduğu Almanya ile 1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasındaki sıcak ilişkileri kanıtlar nitelikte. Ayrıca Almanların satıp para kazandığı oyuncak, tasvir ve figürler, ekonomik olarak en zor günlerini yaşayan Almanlar için Osmanlı'nın büyük bir umut olduğunu da gösteriyor.

KILIÇ KALKANLI YENİÇERİLER
Müzede Almanların 1900-1910 yılları arasında yaptığı tahmin edilen Yeniçeri figürlerinin gerçeğe uygun şekilde yapıldığı görüldü. Figürlerdeki askerler dönemin kıyafetlerini taşırken, ellerinde kılıç, kalkan ve mızrak gibi savaş aletleri yer alıyor. Alman kalelerinin de yer aldığı oyuncaklarda, Osmanlı Ordusunun ele geçirdiği kale önündeki Osmanlı ile Alman askerlerinin savaşı tasvir ediliyor.
Müzede, Gaziantep ve çevre yörelerde çok iyi bilinen topaç oyunu ile ilgili ise 1900'lü yıllarda Almanya'da yapılan çok eski bir topaç da bulunuyor. Hemen hemen tüm dünyada bilinen ve keyifle oynanan topacın en eski örneği olan Alman yapımı topaç da ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

ALMAN KADINLAR SAÇLARINI SATARAK PARA KAZANDI
Müzede yine Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrasında yapılan Alman bebekleri de yer alıyor. Bebekler, eski olması kadar, yapımında gerçek saç kullanması nedeniyle de dikkat çekiyor. Saçları gerçek olan ve dünyada nadir sayıda kalan bebekler, müzede camekan fanuslar içerisinde korunuyor. Alman kadınların kendi saçlarını kesip oyuncak fabrikalarına satması, o dönemde yaşanan büyük ekonomik krizi net bir şekilde ortaya seriyor.
Müzede, başta Osmanlı olmak üzere dönemin devletlerinin kültürlerini yansıtan oyuncak evleri de dikkat çekiyor. Almanların yaptıkları oyuncak evleri, bir dönemlerde başta Almanya olmak üzere tüm dünyadaki zengin ailelerin büyük ilgisini görüyor ve üst tabakaların evlerini süslüyordu.

OYUN VE OYUNCAK MÜZESİ
Türkiye'nin 4. Oyun ve Oyuncak Müzesi olarak kapılarını oyuncak tutkunlarının ziyaretine açılan Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde, 1700-1990 yıllarına ait el ve fabrika yapımı 600'e yakın oyuncak takım olarak teşhir ediliyor. Tek avlulu bu masalsı ev tipindeki müze, 9 ayrı temalı galeri ve 2 katlı mağaradan oluşuyor. Müzenin, Türkiye'de mağara galerisi bulunan ve Dünya Çocuklarının tanıtılan tek Oyun ve Oyuncak Müzesi olma özellikleri de bulunuyor.
(Lider Olgun - Serhat Demir/İHA)

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