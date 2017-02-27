19 yaşındaki gencin sır ölümü

Adana'da 19 yaşındaki bir genç, evinin damında pompalı tüfekle kafasından vurulmuş halde bulundu.

Adana'da 19 yaşındaki bir genç, evinin damında pompalı tüfekle kafasından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi 3107 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, saat 16.00 sıralarında bir kişi, evinin damında otururken karşı komşusunun damından pompalı tüfek sesi gelince baktığında bir kişinin kanepe üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Şahıs hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın pompalı tüfekle kafasından vurulma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polisler şahsın ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Polis, çevrede yaptığı araştırmada şahsın isminin Okan T. (19) olduğunu eve bir süre önce koltuğunun altında bir cisim ile geldiğini direkt dama çıktığını bir süre sonrada silah sesi geldiğini belirledi. Polis, şahsın intihar etmiş olduğunu değerlendirirken, Okan T.'nin yanında herhangi bir intihar notu bulamadı. Okan T.'nin cesedi gerekli incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Okan T.'nin gerçek ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

