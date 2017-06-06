19 uyuşturucu taciri tutuklandı

Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 19'u tutuklandı.

Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 19'u tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Bölümü, Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, şüphelilerin tespit edilmesi için 6 ay teknik takip yapıldı. Teknik takibin sonucunda geçen hafta Perşembe günü Denizli merkezli İstanbul, Van, Gaziantep ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin kaldığı evlerde aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda, 2 bin 678 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 405 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 15 gram eroin ve 5 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda göz altına alınan 22 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 şüpheliden 19 tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)