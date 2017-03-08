19 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasındaki kırsal bölgedeki 18 köyde 7 bin askerin katılımıyla pazar günü başlatılan operasyon sürüyor. Şu ana kadar toplam 19 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 asker de şehit oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasındaki kırsal bölgedeki 18 köyde 7 bin askerin katılımıyla pazar günü başlatılan operasyon sürüyor. Şu ana kadar toplam 19 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 asker de şehit oldu.

Terör örgütü PKK'nın bahar üstlenmesine yönelik 7 bin asker, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı aracın katılımı, zaman zaman ise F-16 savaş uçaklarının desteğiyle Lice'nin kuzeyi ile Genç arasındaki bölgede yer alan 18 köyde başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" adı verilen operasyon çerçevesinde bugün güvenlik güçleri, Lice'nin Güldiken köyü Eskiköy mezrasında bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, biri kadın, 4 terörist öldürülerek, etkisiz hale getirilirken bir asker yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Öldürülen teröristlerin üzerlerinde yapılar aramada ise 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildi.



19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda bugüne kadar ise aralarında 1 milyon TL ödül konulan ve yeşil listede yer alan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de olduğu toplam 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKMS (Bixi) makineli tüfek, 4 adet M-16 şarjörü, 21 adet Kaleşnikof şarjörü, 120 adet Kaleşnikof fişeği, 7 adet el bombası, 2 adet Glock marka tabanca, 1 adet telsiz ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

(Mehmet Pişkin/İHA)