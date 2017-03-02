Manisa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullanan eski ve görev başında 19 polis tutuklandı.

Manisa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullanan eski ve görev başında 19 polis tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Balıkesir, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 17 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 28 emniyet mensubu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öğrenildi.

