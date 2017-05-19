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19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı
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19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Samsun 19 Mayıs Yarı Maratonu Kulüpler Ligi Finali' koşusu yapıldı. Erkeklerde Etiyopyalı Gateye Gelaw, kadınlarda ise Sebahat Akpınar birinci oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Samsun 19 Mayıs Yarı Maratonu Kulüpler Ligi Finali" koşusu yapıldı. Erkeklerde Etiyopyalı Gateye Gelaw, kadınlarda ise Sebahat Akpınar birinci oldu.
Samsun 19 Mayıs Yarı Maratonu Kulüpler Ligi Finali koşusuna 41 kadın, 139 erkek olmak üzere toplam 180 sporcu katıldı. Kurtuluş Yolu ile Fuar Caddesi'nin kesiştiği yerden başlayan yarı maratonun startını Samsun Valisi İbrahim Şahin verdi. Yağmur altında başlayan koşuda atletler Atakum ilçesindeki Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nden geri dönerek başladıkları yerde finişe ulaştılar. Toplamda 21 kilometre 100 metrelik parkuru tamamlayan atletlerden bazıları ayakta durmakta zorlandı.
Erkeklerde Etiyopyalı Gateye Gelaw 1 saat 5 dakika 8 saniye ile birinci olurken, 1 saat 5 dakika 12 saniyeyle finişi gören Yusuf Alıcı 2., 1 saat 5 dakika 30 saniye ile parkuru tamamlayan Aykut Taşdemir 3. oldu.
Kadınlarda Sebahat Akpınar 1 saat 16 dakika 6 saniye ile finiş çizgisini geçen ilk isim oldu. 1 saat 16 dakika 25 saniye ile bitişe gelen Fadime Çelik 2., 1 saat 17 dakika 20 saniye ile parkuru tamamlayan Fatma Demir ise 3. oldu.
Maratonun ardından ödül töreni Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Güven Özyurt dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Maratonda 1. olan sporculara 20 bin TL, 2.'lere 10 bin TL, 3.'lere de 5 bin TL para ödülünün yanı sıra tam altın hediye edildi.
(Erdi Demür - Kenan Akyüz/İHA)

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