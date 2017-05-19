19 Mayıs Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlenerek çelenk bırakıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlenerek çelenk bırakıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen törene İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhami Koç, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, parti temsilcileri, 19 Mayıs için Azerbaycan'dan gelen gazi askerler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhami Koç'un anıt önüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Değerli arkadaşlar, bayramınızı kutluyorum. 19 Mayıs kurtuluş hikayesinin başladığı gündür. İstanbul'dan başlamıştır, bütün Anadolu'ya yayılmıştır. Tarihte örneği olmamış bir mücadele verilmiştir. O mücadelenin kahramanları burada. Hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Dünyada gençliğe adanan tek bayramdır 19 Mayıs" dedi.

Cumhuriyet Anıtı'nın önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Murat Horoz / İHA)