18. yüzyıla ait !

Denizli'de 18-19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir aziz portresi ve doğu Roma dönemine ait 9 adet sikke ele geçirildi.
Denizli'de 18-19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir aziz portresi ve doğu Roma dönemine ait 9 adet sikke ele geçirildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi tespit ederek yakaladı. Polis yaptıkları aramada 1 adet tarihi eser tablo ve 9 adet sikke ele geçirdi. Müze Müdürlüğünce yapılan tespitlerde ele geçirilen kültür varlığı yağlı boya tarihi eser tablonun 18-19. yüzyıl dönemine ait olduğu, azizin resmedildiği portrenin bir kiliseye ait olabileceği belirlendi. Üzerinde imparator ve karısının suretinin bulunduğu bronz sikkelerin ise Doğu Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. El konulan tarihi eser tablo ve sikkelerin Müze Müdürlüğünde korunması gerekli kültür varlığı orijinal eser olduğu belirtildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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