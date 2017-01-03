Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
18 yaşındaki Nasser toprağa verildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

18 yaşındaki Nasser toprağa verildi

İstanbul'da bulunan gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Layan Nasser, Tira'da düzenlenen törende toprağa verildi.

İstanbul'da bulunan gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Layan Nasser, Tira'da düzenlenen törende toprağa verildi.
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Layan Nasser'in cenaze töreni bugün Tira'da düzenlendi. Nasser'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Gözyaşları içinde genç kadını uğurlayan vatandaşlar, Nasser'in fotoğraflarını taşıdı.
Tira Belediye Başkanı Mamoun Abd El Hai, Nasser'in anısına kentte yas ilan edildiğini bildirerek, banka ve belediye binalarının kapalı olacağını ifade etti. El Hai, "Çalışmaya, ilerlemeye ve eğitim görmeye dair hayalleri vardı. Ancak, ne yazık ki terör bu hayallerini söndürdü, hayatını sonlandırdı" ifadelerini kullandı.
Nasser'in babası Zaher Nasser, "Kızımın İstanbul seyahatine dair içimde kötü bir his vardı. Çok endişeliydim. Gitmemesini söyledim ama arkadaşlarıyla gitmek için ısrar etti" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:
İnegöl'de gerginlikten barışa
Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Kediye işkence yapanlar gözaltında
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Polis Zeytinburnu'nu ablukaya aldı!
Polis Zeytinburnu'nu ablukaya aldı!
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:
İnegöl'de gerginlikten barışa
İnegöl'de gerginlikten barışa
Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı
Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Kediye işkence yapanlar gözaltında
Kediye işkence yapanlar gözaltında
TEOG Türkiye birincisi Bozüyük'ten
TEOG Türkiye birincisi Bozüyük'ten
Hac kayıtları 6 Ocak Cuma günü sona eriyor
Hac kayıtları 6 Ocak Cuma günü sona eriyor
Kediye işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı
Kediye işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı
Konya'da Reina baskını operasyonu!
Konya'da Reina baskını operasyonu!
'Çocuklarla oyun oynarken onları tanımak' projesi
'Çocuklarla oyun oynarken onları tanımak' projesi
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English