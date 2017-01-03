03.01.2017 18:52 18 yaşındaki Nasser toprağa verildi

İstanbul'da bulunan gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Layan Nasser, Tira'da düzenlenen törende toprağa verildi. İstanbul'da bulunan gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Layan Nasser, Tira'da düzenlenen törende toprağa verildi.

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Layan Nasser'in cenaze töreni bugün Tira'da düzenlendi. Nasser'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Gözyaşları içinde genç kadını uğurlayan vatandaşlar, Nasser'in fotoğraflarını taşıdı.

Tira Belediye Başkanı Mamoun Abd El Hai, Nasser'in anısına kentte yas ilan edildiğini bildirerek, banka ve belediye binalarının kapalı olacağını ifade etti. El Hai, "Çalışmaya, ilerlemeye ve eğitim görmeye dair hayalleri vardı. Ancak, ne yazık ki terör bu hayallerini söndürdü, hayatını sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

Nasser'in babası Zaher Nasser, "Kızımın İstanbul seyahatine dair içimde kötü bir his vardı. Çok endişeliydim. Gitmemesini söyledim ama arkadaşlarıyla gitmek için ısrar etti" dedi.



