Kuzey Irak ve yurt içindeki terör operasyonlarında 17'si ölü 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak ve yurt içindeki terör operasyonlarında 17'si ölü 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün Kuzey Irak'ın Zap ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere hava harekâtı düzenlendi. Harekatta 14 terörist etkisiz hâle getirildi, silah mevzi, mağara ve sığınaklar ile bir doçka silah da imha edildi.

Van'ın Gevaş kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda da bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist öldürüldü. Teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar da yerle bir edildi.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde ise 1 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.

