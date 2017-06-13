Kuzey Irak ve yurt içindeki terör operasyonlarında 17'si ölü 18 terörist etkisiz hale getirildi.
Kuzey Irak ve yurt içindeki terör operasyonlarında 17'si ölü 18 terörist etkisiz hale getirildi. Dün Kuzey Irak'ın Zap ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere hava harekâtı düzenlendi. Harekatta 14 terörist etkisiz hâle getirildi, silah mevzi, mağara ve sığınaklar ile bir doçka silah da imha edildi. Van'ın Gevaş kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda da bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist öldürüldü. Teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar da yerle bir edildi. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde ise 1 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.