18 milyon öğrenci karne aldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1'inci Dönem Karne Dağıtım Törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1'inci Dönem Karne Dağıtım Törenine katıldı.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl tatili bugün başladı. Bakan Yılmaz da, Ankara Fen Lisesi'nde Birinci Dönem Karne Dağıtım Törenine katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci kanaat dönemi için ders zili 6 Şubat'ta çalacak. 2016-2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da sona erecek. Öte yandan 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

(Pelin Üzek / İHA)