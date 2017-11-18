18.11.2017 12:34 18. Mandalina Şenliği C vitaminli yemek ve tatlılarla başladı

18. Seferihisar Mandalina Şenliği, 'En İyi Mandalinalı Yemek', 'En İyi Mandalinalı Tatlı', 'En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya' yarışmalarıyla başladı. 18. Seferihisar Mandalina Şenliği, "En İyi Mandalinalı Yemek", "En İyi Mandalinalı Tatlı", "En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya" yarışmalarıyla başladı.

Bu yıl 18. kez düzenlenen Seferihisar Mandalina Şenliği, Cumhuriyet Meydanında yapılan "En İyi Mandalinalı Yemek", "En İyi Mandalinalı Tatlı", "En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya" yarışmalarıyla başladı. 100'e yakın yarışmacının katıldığı etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları ve Seramik Bölümü Öğretim Üyeleri hediyelik eşya tasarımlarının, İzmir Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri yemek ve tatlıların değerlendirmelerini yaptı.

Etkinlikte Seferihisar'a özgü yöresel yemek ve tatlılar mandalinalı olarak yapılarak jürilerin beğenisine sunuldu. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yarışmaya katılan yaklaşık 100 yarışmacıya başarılar dileyerek; "Turuncu Bayramımıza hoş geldiniz. Bu yıl şenliğimiz 3 gün. Yarışmacılarımız çok güzel tasarımlar ve lezzetler hazırlamışlar. Bu keyifli bayramda 3 gün boyunca herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Jürilerin değerlendirmelerin ardından İzmir Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bucak yemek ve tatlı yarışmaları sonuçlarını açıkladı. En İyi Mandalinalı Yemek Yarışmasının birincisi mandalina ve balıktan yaptığı "Diriliş" isimli yemeğiyle Esra Tıklar seçildi. En İyi Mandalinalı Tatlı ödülünü de Gülizar Kızılçay "Mandalinalı Kurabiye" tatlısıyla kazandı. En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı yarışmasında sonuçları ise Kültür Turizm Bakanlığı Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Keçe Sanatçısı Ayfer Güleç tarafından açıklandı. Yarışmayı Suzan Yılmaz Okar, tasarladığı "Mandalinalı Bebek"le kazandı.

En iyi mandalinalı yemek ve tatlı yarışmaları birincileri ankastre set, ikincileri dijital fırın, üçüncüleri fritözle, En İyi Hediyelik Eşya birincisi 102 ekran televizyon, ikincisi dizüstü bilgisayar, üçüncüsü ise elektrik süpürgesi ödüllerini almaya hak kazandı. Kazananların ödülleri 19 Kasım Pazar günü Mandalina Şenliği final programında verilecek.

19 Kasım Pazar günü, büyük şenlik kutlaması Saat 14.00'te başlayacak. Sevgi Yolu eski Atatürk İlkokulu önünden başlayacak kortej yürüyüşü kapalı pazaryerine kadar devam edecek. Ardından başlayacak şenlik programında Mandalina Kral ve Kraliçesi, en iyi mandalina yetiştiricisi seçilecek. Şenlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, şarkılarını Seferihisarlılarla birlikte seslendirecek.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)

