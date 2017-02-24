18 işçi yemekten zehirlendi

Sakarya 3. OSB'de bulunan bir fabrikada çalışan 18 işçi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Sakarya 3. OSB'de bulunan bir fabrikada çalışan 18 işçi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Söğütlü ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir kağıt fabrikasında çalışan 18 işçi gece saatlerinde tavuk yedi. Zehirlenme belirtileri gösteren 18 işçi için fabrikaya ambulans çağrıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince 18 işçiden 11'i Ferizli Devlet Hastanesine 7'si ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

