İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat haftasındaki terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ülke genelinde yürütülen terör operasyonlarında 18'i ölü 36 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat haftasındaki terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ülke genelinde yürütülen terör operasyonlarında 18'i ölü 36 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, terör örgütü PKK'ya havadan ve karadan toplam 178 operasyon gerçekleştirilirken, 321 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 32'si de tutuklandı. Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişi, sol terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişi gözaltına alındı. Fetullahçı terör örgütüyle mücadele kapsamında ise 855 kişi gözaltına alındı, bunlardan 48'i tutuklandı. Ülke genelinde yürütülen terör operasyonlarında 18'i ölü 36 terörist etkisiz hale getirildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Öte yandan, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen 597 operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 911 bin 663 lira olan uyuşturucu madde, ve piyasa değeri 12 milyon 137 bin 743 lira olan kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 788 kişiden 49'u tutuklandı.



YASA DIŞI GÖÇMENLER

Ayrıca, 256'sı denizlerde olmak üzere bin 846 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 88 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Bunlardan 12'si tutuklandı.

