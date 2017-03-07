18 gün sonra yeniden açıldı

Pakistan'ın Sindh kentinde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik nedeniyle kapatılan Afganistan-Pakistan sınır kapısı 18 gün sonra tekrar açıldı.
Pakistan'ın Sindh kentinde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik nedeniyle kapatılan Afganistan-Pakistan sınır kapısı 18 gün sonra tekrar açıldı. Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır, 16 Şubat'ta 80 kişinin hayatını kaybettiği Sindh'deki patlamanın ardından güvenlik ve etkili bir sınır yönetim mekanizması oluşturma konusunda Afgan makamlarının işbirliği yapmaması nedeniyle kapatılmıştı. Afganistan-Pakistan sınır kapısı 18 gün sonra tekrar açıldı. Sınır kapılarından, taşıtlar geçiş yapamayacak sadece yaya geçişleri yapılacak. Sınır kapılarının 08.00-17.00 saatleri arasında açık kalacağı belirtildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.