18 gün sonra yeniden açıldı

Pakistan'ın Sindh kentinde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik nedeniyle kapatılan Afganistan-Pakistan sınır kapısı 18 gün sonra tekrar açıldı.

Pakistan'ın Sindh kentinde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik nedeniyle kapatılan Afganistan-Pakistan sınır kapısı 18 gün sonra tekrar açıldı.

Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır, 16 Şubat'ta 80 kişinin hayatını kaybettiği Sindh'deki patlamanın ardından güvenlik ve etkili bir sınır yönetim mekanizması oluşturma konusunda Afgan makamlarının işbirliği yapmaması nedeniyle kapatılmıştı.

Afganistan-Pakistan sınır kapısı 18 gün sonra tekrar açıldı. Sınır kapılarından, taşıtlar geçiş yapamayacak sadece yaya geçişleri yapılacak. Sınır kapılarının 08.00-17.00 saatleri arasında açık kalacağı belirtildi.

