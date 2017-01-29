Fırat Kalkanı Harekatında 18 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü.

Fırat Kalkanı Harekatında 18 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü.

Fırat Kalkanı Harekatının 159. gününde 130 DEAŞ hedefine atış yapılırken, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 hedef de havadan vuruldu. 3 silah mevzii, 4 kontrol noktası, 2 tünel ve barınma maksatlı kullanılan 9 bina imha edilirken, 18 terörist de etkisiz hale getirildi.

Koalisyon hava unsurları da Bab'da bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik 2 hava harekatı düzenledi. Harekatta 1 bina ve 1 tünel imha edildi.

