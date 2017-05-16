İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Yılı Türkiye Göç Raporuna göre, 18 bin 294 kişinin Türkiye'ye girişine izin verilmedi, bu yıl içerisinde sınır kapılarından Türkiye'ye yapılan girişlerde birinci sırayı Almanya vatandaşlarının aldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Yılı Türkiye Göç Raporuna göre, 18 bin 294 kişinin Türkiye'ye girişine izin verilmedi, bu yıl içerisinde sınır kapılarından Türkiye'ye yapılan girişlerde birinci sırayı Almanya vatandaşlarının aldı.

Raporda ayrıca, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında toplam 232 bin 714 yabancı öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü, bunlardan Suriye vatandaşlarının 166 bin 482 kişi ile ilk sırada yer aldığına dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Yılı Türkiye Göç Raporunda Türkiye'de geçmiş yıllara ait uluslararası göçün nitelikleri incelenerek ve mevcut yapı değerlendirilerek yabancılarla ilgili ülkeye giriş ve çıkışlar, ikamet izinleri, düzensiz göçmenler, uluslararası koruma başvuruları ve insan ticareti başlıkları altında istatistikler derlendi.



"GÖÇMENLERİN SAYISININ 2050'DE 405 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENMEKTEDİR"

Raporda, dünya genelinde hemen hemen her ülkenin göçten etkilendiğine dikkat çekilerek, özellikle 20'nci yüzyılın ikinci yarısında toplu nüfus hareketlerine şahitlik edildiği, göçmen nüfusun son yarım yüzyılda hızlı bir artış gösterdiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre göç son 20 yıldaki hızıyla artmaya devam ederse, dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısının 2050'de 405 milyona ulaşmasının beklendiği ifade edildi.



"2016 YILINDA SINIR KAPILARINDAN TÜRKİYE'YE YAPILAN GİRİŞLERDE BİRİNCİ SIRAYI ALMANYA VATANDAŞLARI ALDI"

Türkiye'ye kara, hava, deniz ve demiryolu ile giriş yapan yabancıların sayısında 2016 yılına kadar genel bir artışın mevcut olduğu bildirilerek, ancak 2015 yılında Türkiye'ye giriş yapan yabancıların sayısının 34 milyon 633 bin 391 iken, 2016 yılında yüzde 29'luk bir azalış ile 24 milyon 686 bin 471 olduğu bilgisi verildi. 2016 yılında sınır kapılarından Türkiye'ye yapılan girişlerde birinci sırayı Almanya vatandaşları alırken, bunu Gürcistan ve Bulgaristan vatandaşları takip etti. 2016 yılında 18 bin 294 kişinin Türkiye'ye girişine izin verilmediği, girişine izin verilmeyen yabancıların yüzde 40'ını oluşturan 7 bin 399 kişiye giriş yasağı, yüzde 24'ünü oluşturan 4 bin 300 kişiye vizesiz seyahat etme, yüzde 14'ünü oluşturan 2 bin 491 kişiye ise geçersiz belge sebebi ile giriş izni verilmediği açıklandı.



"TÜRKİYE'DE İKAMET İZNİ BULUNAN YABANCILARDA IRAK VATANDAŞLARI BİRİNCİ SIRADA YER ALDI"

Rapora göre, 2016 yılında Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancıların dağılımında ilk 10 ülke incelendiğinde; Irak vatandaşları 55 bin 983 kişi ile birinci, Suriye vatandaşları 48 bin 738 kişi ile ikinci, Azerbaycan vatandaşları 39 bin 184 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. 2016 yılında Türkiye'deki yabancıların yüzde 53'ünün kısa dönem ikamet izni ile yüzde 14'ünün aile ikamet izni ile yüzde 13'ünün öğrenci ikamet izni ile yüzde 12'sinin çalışma izni ile ve yüzde 8'inin diğer ikamet izinleri ile Türkiye'de bulunduğu kaydedildi.



"2 BİN 864 YABANCI ÖĞRETİM ELEMANININ TÜRKİYE'DE GÖREV YAPIYOR"

Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının verileri incelendiğinde; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında toplam 232 bin 714 yabancı öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü tespit edilirken, bunlardan Suriye vatandaşlarının 166 bin 482 kişi ile ilk sırada, Irak vatandaşları 23 bin 971 kişi ile ikinci, Afganistan vatandaşları ise 12 bin 782 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'de görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı verileri incelendiğinde; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında toplam 2 bin 864 yabancı öğretim elemanının Türkiye'de görev yaptığı, bu kişiler arasında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları 367 kişi ile ilk sırada, Suriye vatandaşları 331 kişi ile ikinci, Azerbaycan vatandaşları ise 255 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)