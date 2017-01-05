05.01.2017 22:35 18 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangında 18 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yangında yeğeni ölen acılı hala ise yaşlı gözlerle yeğeninin sesini duyduğunu ancak alevlerin içerisinden çıkaramadığını söyledi. Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangında 18 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yangında yeğeni ölen acılı hala ise yaşlı gözlerle yeğeninin sesini duyduğunu ancak alevlerin içerisinden çıkaramadığını söyledi.



Yangın, Dumlupınar Mahallesi, Yeşilyol Caddesi üzerinden bir pastaneden meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü pastanenin ikinci katında başlayan yangının bir anda çevreyi sardığı ve alevlerden dolayı iş yerindeki doğalgaz borularının patladığı öne sürüldü. Patlamanın etkisi ile yangının hızla yayıldığı belirtilirken, bu sırada anne Hacer Lale İsceli'nin (37) çocukları 3 yaşındaki A.İ. ve 18 aylık Mert İsceli ile içeride olduğu kaydedildi. Alevler gören annenin eşi Yavuz İsceli ile birlikte 3 yaşındaki çocukları A.İ.'yi hemen dışarıya çıkardıkları ancak üst katta olan Mert bebeğe ise duman ve alevden ulaşamadıkları öğrenildi.



Yangına 3 koldan müdahale edildi



Bir anda büyüyen yangının iş yerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın iki katını birden sararken, yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı sivil savunma ile polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 koldan yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Yaklaşık 45 dakika süren söndürme çalışmalarının ardından ekipler pastane içerisinde bir çocuk kaldığının bilgisi gelmesi üzerine yangının başladığı iş yeri ile sirayet ettiği apartman dairelerinde Mert bebeği aradılar.



Acılı hala işte bu sözlerle olayı anlattı



Olay yerine gelen ve yeğenlerini kurtaran hala ise kendisini sakinleştirmeye çalışan Afyonkarahisar Valisi Erhan Günay ve polis ekiplerine olayı anlatmaya çalıştı. Olup biteni anlamaya çalışan Günay ve polislerin sorularına gözyaşları içerisinde cevap veren ve ismi henüz belirlenemeyen hala "Oğlanı ben kurtardım, ben çıkardım, öbürünün sesini duydum ama geçemedim. Oradaydı ikinci kattaydı" diye cevap verebildi. Acılı halayı ambulansa alan sağlık ekipleri ise müdahalede bulundu.



Bebeğin cansız bedeni sağlık ekiplerinin kollarında çıkarıldı



Çıkan yangında içeride olan Hacer Lale İsceli, Yavuz İsceli, Edanur Kandemir (24) ve Musa Mert Aktaş (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldılar.



Olayın ardından yangında hayatını kaybeden 18 aylık Mert bebeğin cansız bedeni ise ceset torbasının içerisinde sağlık ekiplerinin kucağında ambulansa konularak morga götürüldü.



Amatör kameralar alevleri çekti



Öte yandan, yangının başladığı esnada çevredeki vatandaşların cep telefonları ile çektikleri görüntüler ise yangının dehşetini gözler önüne serdi. Çığlıkların da yer aldığı görüntülerde alevlerin iş yerini ve apartman dairelerini kısa sürede nasıl sardığı görülüyor.



Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, ilk alınan bilgilerde ise yangına elektrikli ısıtıcının neden olduğunu öne sürüldü.

