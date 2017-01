06.01.2017 00:31 18 aylık bebeğin öldüğü yangının görgü tanıkları olayı anlattı

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan ve 18 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı yangın felaketinin görgü tanıkları olayı, 'Tarif etmesi imkansızdı, her şey 5 dakika içerisinde oldu' sözleri ile anlattılar. Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan ve 18 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı yangın felaketinin görgü tanıkları olayı, "Tarif etmesi imkansızdı, her şey 5 dakika içerisinde oldu" sözleri ile anlattılar.



Akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi, Yeşilyol Caddesi üzerinde bir pastanede henüz belirlenemeyen bir neden ötürü meydana gelen yangında, 18 aylık bebek Mert İsce hayatını kaybederken, Hacer Lale İsce (37), Yavuz İsce (41), Edanur Kandemir (24) ve Musa Mert Aktaş (19) yaralanmıştı.



Olayın görgü tanıklarından Kadir Mihrioğlu isimli esnaf yangında hayatını kaybeden bebeği kurtarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Önce ani bir patlama oldu. Patlama üzerine dükkan sahibinin eşi koşarak elinde kız çocuğu ile beraber çıktı. Biz o an da pastanenin önündeydik. Hemen ani bir müdahale için koştuk içeri girdik ama yukarıda müthiş derecede bir alev topu haline dönüş bir şekilde gördük merdiven başında. 3 arkadaş ve taksici Recep arkadaş ile birlikte tekrar bir müdahale etmeye çalıştık. Su dökmeye çalıştık müthiş derecede kartonpiyerler de patlıyordu. Ama çocuğa ulaşmanın da imkanı yoktu zaten" diye konuştu.



"Yapacak bir şey yoktu müthiş derecede bir alev topu vardı"



Mihrioğlu yaşanan dehşet dakikalarını anlatmaya şöyle devam etti:



" Dediğimiz 2-3 dakika içerisinde, 5 dakika sürmemiştir bile. 5 dakika içerisinde müthiş bir alev topuna döndü. İçeriden bir küçük kız çocuğu çıktı, babası zaten çatıdaydı. Camları kırmaya çalışıyordu, oradan girmeye çalışıyordu. Ama yapacak bir şey yoktu müthiş derecede bir alev topu vardı. Tarif etmesi imkansızdı yani o çocuklar o haliyle yani oraya girsek çıkmaya imkan olmayacaktı. Birde bilmediğimiz alan yani girsek, müthiş derece bir duman vardı yani olay 5 dakika içerisinde oldu ben kapının önünden geçiyordum patlama olduğunda"



Bir başka görgü tanığı Recep Altınsoy ise, "İçeri girmek için müdahale ettik. Ama içerideki alev topu, patlama oldu bir engel oldu. Tekrara bir daha denedik bir daha patlayınca içeriye giremedik zaten" sözleri ile yaşanan dehşeti anlattı.



Olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.