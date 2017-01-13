13.01.2017 13:09 175 bin öğrenci gözlerini aynı anda kapadı

Aydın'da 175 bin 115 öğrenci, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için hazırlanan projede gözlerini görme engelliler için 5 dakika kapattı. İldeki 777 okulda aynı anda yapılan etkinliğe destek veren protokol üyeleri gözleri kapalı olarak yürümekte güçlük çekti. Aydın'da 175 bin 115 öğrenci, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için hazırlanan projede gözlerini görme engelliler için 5 dakika kapattı. İldeki 777 okulda aynı anda yapılan etkinliğe destek veren protokol üyeleri gözleri kapalı olarak yürümekte güçlük çekti.

Aydın'da görme engelli bireylerin yaşadıkları güçlükleri anlayabilmek için empati ve duyarlılık değerlerinin kazanımını hedefleyen "Gözlerini 5 Dakika Engelliler İçin Kapa" etkinliği uygulandı. Faaliyet il genelindeki 17 ilçede 60 okul öncesi, 341 ilkokul, 236 ortaokul 140 lise olmak üzere toplam 777 okul ve 175 bin 115 öğrenci ile gerçekleştirildi. Aynı anda saat 10.00'da başlayan ve 5 dakika süren etkinliğe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Tuncer Akyol, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş, sivil toplum örgütü temsilcileri ve protokol de destek verdi.

Etkinliğinin bittiğinin anons edilmesinin ardından yerinden kalkarak sınıfın içerisinde gözleri kapalı olarak tur atan ve daha sonra öğretmeninin yönlendirmesiyle sırasına oturan 8. sınıf öğrencisi Hira Duran, "Gerçekten çok kötü bir şey. Sürekli karanlık, hiç ışık yok. Sonsuzluğun içerisindeymişsiniz gibi çok kötü bir his. İnsanlar engellilere karşı biraz daha duyarlı olabilir. En azından toplum içerisinde yardımcı olabilirler" dedi.

Aydın'daki tüm özel ve resmi okullarda etkinliğin aynı anda gerçekleştirildiğini belirten Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Tuncer Akyol'da, "Saat 10.00'da aynı anda başlayan etkinliğimiz 5 dakika sürdü. Gözlerim kapalı olarak telefonumu açmaya çalıştım ama beceremedim. Ancak görme engelli arkadaşlarımızın iç dünyalarında neler yapabildiklerini ve bizden daha zeki olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Geçtiğimiz hafta televizyonda annesinin resmini yapan kız çocuğumuzla ilgili bir haber yer aldı. Beni duygulandırdığı gibi hepinizi ağlatmıştır. Annesine benzeyen resmi yaptı ve annesine doğum gününde hediye etti. Allah kimseyi muhtaç etmesin. 2 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Hepimizin evinde özürlü bir kardeşimiz veya arkadaşımız olabileceğini asla unutmayalım. Türkiye'de bu çocuklarımıza hükümetimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız sahip çıkıyor. Ayrı okullar açılıyor, teknolojiler geliştiriliyor" şeklinde konuştu.



"NELER HİSSETTİKLERİNİ ANLAMAYA ÇALIŞTIK"

Dün evinde ziyaret ettiği ve görme problemi yaşayan Abdullah Acuma'nın yanında gözlerini kapayan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Aydın'da bir farkındalık projesine imza attığını söyledi. Kendilerinin de bu projede yer almak istediklerini kaydeden Sarıbaş, şöyle konuştu:

"Bugün biz burada gözlerimizi 5 dakikalığına kapattık ama onlar ömür boyu bu karanlığa mahkumlar. 5 dakikayla bunu anlamlandıramayabiliriz fakat bu farkındalığı oluşturmak adına bir köprü oluşturabiliriz. Dışarıda gözlerimizi kapatıp yürüyerek onların hayattaki dayanışmalarını anlamaya çalışacağız. Dün evinde ziyaret ettiğimiz Abdullah kardeşimize Cumhurbaşkanımızın kabartmalı resmini hediye ettik. Elleriyle dokunup hissetmeye çalıştı. Devletimiz çeşitli yollarda engellilere tüm desteği sağlıyor ama toplumunda bu konuda duyarlı olması gerektiğini inanıyorum. Onlara dokunarak, onlarla konuşarak ne hissettiklerini anlayabiliriz. Sohbet ettiğimiz Abdullah ile neler hissettiğini anlamaya çalıştık"



GÖZLERİ KAPALI YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Etkinliğin sonunda projeye destek veren protokol üyeleri, gözlerine bez bağlayarak sınıftan okulun bahçesine kadar yürümeye çalıştı. El ele tutuşmaları ve yapılan yönlendirmeye rağmen koridorda güçlükle ilerleyen grup, özellikle merdivenden inerken büyük zorluk yaşadı.

Görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamalarını sağlamak, sosyal duyarlılık ve farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinliğin sonunda 15 bin öğrenciye değerlendirme anketi uygulanacağı bildirildi.

(Mehmet Barlas/İHA)

