Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
17 Mayıs artık 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

17 Mayıs artık 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacak

Galatasaray, UEFA Kupası zaferinin tarihi olan 17 Mayıs'ın artık bayram olarak kutlanacağını açıkladı. Bayramda oynanması planlanan şöhret maçı ise bir başka tarihe ertelendi.

Galatasaray, UEFA Kupası zaferinin tarihi olan 17 Mayıs'ın artık bayram olarak kutlanacağını açıkladı. Bayramda oynanması planlanan şöhret maçı ise bir başka tarihe ertelendi.
Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"17 Mayıs 2000; Galatasaray tarihinin mihenk taşlarından biri... Şanlı tarihinde 'İlk'lere ve 'En'lere imza atan bu büyük camianın unutulmaz anlarından biridir Kopenhag'ta kaldırılan UEFA Kupası. Bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamak Galatasaraylıların en büyük hakkı. Bu nedenle bu seneden başlayarak ve düzenli hale getirilecek bir şekilde 17 Mayıslar Galatasaray Bayramı olarak kutlanacak. Türkiye'nin batıya açılan penceresi Galatasaray olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ile 2016'da yaptığımız anlaşma sonrası bu bayram UNDP'nin "Hedefler için Goller" projesi kapsamında bir maçla da kutlanması planlanıyordu. Fakat geçen hafta açıklanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmaları takvimi nedeniyle UNDP ile planlanan ve Galatasaray Bayramı'na dahil edilecek "Şöhretler Maçı" ileri bir tarihe ertelendi. Bu karşılaşma yerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 17 Mayıs'ta kutlayacağımız bu büyük zaferin mimarı olan ve 1996-2000 arası dört sene üst üste şampiyon olarak tarihe geçen kadromuz, teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek. Ayrıca Galatasaray tarihine farklı dönemlerde hizmet eden efsanelerimizin de hazır bulunacağı bu büyük günde Florya'da sarı kırmızı bir coşku yaşanacak. Bu büyük kupayı Galatasaray Müzesi'ne katan değerli Başkanımız Faruk Süren başta olmak üzere Galatasaray'a başkanlık yapmış değerli eski başkanlarımız ve yöneticilerimiz bu özel günde hep birlikte olacak. Büyük Galatasaray Ailesi'nin tüm emekleriyle yazılan bu şanlı tarihin, yine tüm ailelerde olduğu gibi birlikte kutlanacağı bu özel gün basın mensuplarına açık olacak."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan ABD'yi uyardı
'Rusya, Avrupa'nın öğrencisi değil'
'Gelin 23. ve 24. fasılları açalım'
Borsa'dan bir rekor daha
MHP'den ABD'ye sert tepki
67. Olağan Kongre yarın yapılacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Atatürk’e hakarete gözaltı kararı
Atatürk’e hakarete gözaltı kararı
Milyonlara müjde! 3 kritik reform geliyor
Milyonlara müjde! 3 kritik reform geliyor
AP: Trump yönetimi, Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesini öngören kararı onayladı
AP: Trump yönetimi, Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesini öngören kararı onayladı
ABD: Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz
ABD: Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çatı aday sinyali!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çatı aday sinyali!
HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü
HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan ABD'yi uyardı
Başbakan ABD'yi uyardı
'Rusya, Avrupa'nın öğrencisi değil'
'Rusya, Avrupa'nın öğrencisi değil'
'Gelin 23. ve 24. fasılları açalım'
'Gelin 23. ve 24. fasılları açalım'
Borsa'dan bir rekor daha
Borsa'dan bir rekor daha
MHP'den ABD'ye sert tepki
MHP'den ABD'ye sert tepki
67. Olağan Kongre yarın yapılacak
67. Olağan Kongre yarın yapılacak
Kişiye Özel Anneler Günü Hediyesi Mutfak Ürünleri
Kişiye Özel Anneler Günü Hediyesi Mutfak Ürünleri
'Sanayicilerden elektrikteki TRT payını kaldırıyoruz'
'Sanayicilerden elektrikteki TRT payını kaldırıyoruz'
49 mahrem imam hakkında soruşturma
49 mahrem imam hakkında soruşturma
11 ilde 60 adrese kalpazan operasyonu
11 ilde 60 adrese kalpazan operasyonu
Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi kuruldu
Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi kuruldu
Euroleague'in yükselen yıldızı: Doncic
Euroleague'in yükselen yıldızı: Doncic

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English