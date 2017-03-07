17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Aydın merkezli 17 il ve 2 ilçede gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Aydın merkezli 17 il ve 2 ilçede gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın merkezli 17 il 2 ilçede yapılan operasyon kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Kars, Denizli, Adana, Adıyaman, Afyon, Van, Kayseri, Sakarya, Aksaray, Elazığ, Siirt, Diyarbakır ve Ağrı illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde halen okuyan veya mezun olmuş olan 15 şüphelinin terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(Mehmet Barlas / İHA)