17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Aydın merkezli 17 il ve 2 ilçede gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Aydın merkezli 17 il ve 2 ilçede gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın merkezli 17 il 2 ilçede yapılan operasyon kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Kars, Denizli, Adana, Adıyaman, Afyon, Van, Kayseri, Sakarya, Aksaray, Elazığ, Siirt, Diyarbakır ve Ağrı illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde halen okuyan veya mezun olmuş olan 15 şüphelinin terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (Mehmet Barlas / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.