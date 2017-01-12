12.01.2017 12:10 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

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15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar

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16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık



