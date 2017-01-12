17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Ocak Cuma
20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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14 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
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15 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar
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16 Ocak Pazartesi
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık