17 eski polise ByLock gözaltısı

Eskişehir'de FÖTÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla Bylock kullandığı tespit edilen eski 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Eskişehir'de FÖTÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla Bylock kullandığı tespit edilen eski 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün Eskişehir İl Emniyet teşkilatı içerisinde yapılanması ile ilgili yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan, ayrıca örgütün kripto haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen ve içerisinde 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarının bulunduğu 17 kişi sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

KHK'larla daha önceden ihraç edilen emniyet mensuplarının sorgusunun devam ettiği bildirildi.

