17 ceset bulundu !

Filipinler'in Marawi şehrinde terör örgütü DEAŞ'A bağlı grupların öldürdüğü 17 sivilin cesedi bulundu.
Filipinler'in Marawi şehrinde terör örgütü DEAŞ'A bağlı grupların öldürdüğü 17 sivilin cesedi bulundu. Askeri sözcü, öldürülen 17 sivilden 5'inin kafası kesilmiş şekilde bulunduğunu belirtti. Tümgeneral Rolando Joselito Bautista, yaptığı açıklamada, "Bu, masum sivilleri öldüren terör örgütünün acımasızlığının bir göstergesidir" dedi. 24 Mayıs'ta öldürüldükleri tahmin edilen sivillerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (RJ Africa / İHA)
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