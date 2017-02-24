17 Atatürk Üniversitesi personeline FETÖ gözaltısı
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Atatürk Üniversitesi yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 17 üniversite personeli gözaltına alındı.
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Atatürk Üniversitesi yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 17 üniversite personeli gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ'nün Atatürk Üniversitesi yapılanmasına üye oldukları ve ByLock programı kullanarak örgütü destekleyen faaliyetler yürüttükleri belirlenen 17 üniversite personelinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda haklarında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması için emniyete götürüldüğü belirtildi.
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