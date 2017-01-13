13.01.2017 13:12 1641 şehit yakını, gazi ve gazi yakının atama kurası gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığına bildirilen bin 641 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının, 13 Ocak 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığına bildirilen bin 641 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının, 13 Ocak 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden 'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Ataması' ile ilgili yapılan açıklamada, "3713 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen bin 641 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 13 Ocak 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. Bin 641 istihdam hakkı sahibinden; 873' ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar esas alınarak öğretmen, hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen, çocuk eğiticisi gibi memur kadrolarına, 747'sinin hizmetli kadrolarına, 21' inin ise işçi kadrolarına atama teklifleri yapıldı. Atananların bin 92'si erkek, 549'u ise kadın. Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, üniversite ve belediyeler olmak üzere toplam 130 kamu kurum ve kuruluşuna atama teklifi yapıldı. İlgililer atama teklif sonuçlarına 14/01/2017 tarihi saat 10.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekiyor" denildi.

(Goncagül Özcan / İHA)

