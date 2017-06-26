162 Boko Haram mensubu öldürüld

Çad ordusu, Çad Gölünde terör örgütü Boko Haram ile girdiği çatışmada 162 örgüt mensubunu öldürdü.
Çad ordusu, Çad Gölünde terör örgütü Boko Haram ile girdiği çatışmada 162 örgüt mensubunu öldürdü. Çad ordusu, terör örgütü Boko Haram ile Çad Gölü sınırında bulunan 5 adada çatışmaya girdi. Çad Ordusu Komutanı Albay Azem, Çad Gölü sınırında bulunan 5 adada terör örgütü Boko Haram'a saldırı düzenlendiğini söyledi. Azem, çatışmalarda terör örgütü Boko Haram mensubu 162 kişinin öldürüldüğünü belirtirken, 8 askerin hayatını kaybettiğini 18'inin de yaralandığını bildirdi.
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