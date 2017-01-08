08.01.2017 14:26 16 yaşındaki çocuk tabancayla adam vurup polise teslim oldu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, bir kişiyi tabancayla vurup daha sonra polise teslim oldu. Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, bir kişiyi tabancayla vurup daha sonra polise teslim oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tunca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki E.E., evine gittiği D.G.'yi (49), burada aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla bacağından vurdu. Polise teslim olup bir kişiyi vurduğunu söyleyen E.E., silahın vurduğu kişiye ait olduğunu ileri sürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan D.G. ise kendi otomobiliyle Gazi Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı D.G.'ye alkollü olduğu için alkollü araç kullanmak suçundan trafik ekipleri tarafından ceza yazıldı. Soruşturma devam ediyor.

