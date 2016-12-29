29.12.2016 17:56 16 yaşındaki çocuğun üzerinde tabanca ele geçti

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuğun şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada mermisi namluya sürülü ateşlemeye hazır 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçti. Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuğun şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada mermisi namluya sürülü ateşlemeye hazır 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli tavır sergilediği ileri sürülen 16 yaşındaki O.K.'nin üzerinde yaptığı aramada mermisi namluya sürülü ve ateşlemeye hazır halde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

