16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 17 Haziran 2017 tarihinde icra edilen operasyonlar kapsamında 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 17 Haziran 2017 tarihinde icra edilen operasyonlar kapsamında 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, PKK/PYD başta olmak üzere terör örgütlerinin Türkiye'ye ve sivillere yönelik tehdidi bertaraf ederek anılan teröristleri etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğini artırmak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak maksadıyla 17 Haziran 2017 tarihinde icra edilen operasyonlar kapsamında; Irak'ın Kuzeyindeki hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Zap bölgesinde hava harekatı düzenlendiği, 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, Nirva Seytu bölgesine silahlı İHA'larla düzenlenen hava harekatı sonucunda ise 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, Erzurum Şenyayla'da ikisi yeşil ve gri listede aranan 3 bölücü terör örgütü mensubunun, Hakkari Şemdinli'de çıkan çatışma sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubunun, Diyarbakır Lice'de ise 1 bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere gün içerisinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Siirt Pervari'de 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Operasyonlarda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için teröristle mücadele kapsamında kendisine verilen her türlü görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş; bundan sonra da aynı inanç, azim ve fedakârlıkla devam edecektir."

