18.11.2017 11:20 16 terörist daha etkisiz hale getirildi

Diyabakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1'i yaralı, 1'i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. Diyabakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1'i yaralı, 1'i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.



