12.02.2017 13:59 '16 Nisan'dan sonra kesintisiz bir yükseliş başlayacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum sonrasında Türkiye'nin kesinsiz bir yükselişe geçeceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum sonrasında Türkiye'nin kesinsiz bir yükselişe geçeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti. STK temsilcileri ile toplantı yapan Bakan Soylu, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandumun önemini vurgulayarak, "16 Nisan'dan sonra bu ülke için kesintisiz bir yükseliş başlayacak. Hak ettiğimiz noktaya geleceğiz. Bugün dünyada lider eksikliği var. Hepimiz bunu görüyoruz. Liderimizin kararlığı ile Türkiye'nin diz çökmediğini görüyoruz. Ülkeler böyle liderlere kolay kolay rastlamazlar. Böyle liderler döneminde büyük sıçramalar olur. Üç yıldır Gezi olayları, 6-7 Ekim, 15 Temmuz'u yaşadık. Eğer seçimler olmasaydı istikametimiz sıkıntıya giderdi. Bu engelleri seçimle aşabilme şansını elde ettik. 10 bin dolara geldik ve durduk. 15 bin dolara çıkamadık. 3-4 yıldır Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar" dedi.

Yepyeni bir sistem geldiğini ifade eden Soylu, "Anahtarın millette olduğu bir sistemdir. Yüzde 50'nin üzerini alan iktidar olacak. CHP'nin yaptığı 'nasıl olsa 24-25 alıyorum.' Şimdi ötekisine de ihtiyacı olan, 25'i 50'ye taşıyabilecek bir siyaset izleyecek. Bir takım ittifaklarla beraber, bloklaşmaların değil, tam tersi birliğin olabileceği, aşırılıkları bir tarafa bırakabileceği yepyeni bir sistem olacak. Uzlaşmanın, birliğin, beraberliğin, herkesin birbirine el uzatacağı bir yepyeni bir anlayış olacak. Bir taraftan cumhurbaşkanının yürütmeyi yürüteceği, ama parlamentoya karşı sorumlu olacağı bir sistem olacak. 16 Nisan günü Türkiye için taptaze bir gün olacak" diye konuştu.



"ÇATLASALAR DA PATLASALAR DA DÜNYANIN 10 BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAĞIZ"

Bakan Soylu, ülke olarak çok badireler atlatıldığını kaydederek, "Çok badirelerden geçtik, çok sıkıntılardan geçtik ama Allah'a şükürler olsun ki bu gün ayaktayız. Dünyada birçok olay, etrafımızda ateş çemberi olmasına rağmen ayaktayız. Avrupa'da, Amerika'da yeni oluşumlar olmasına rağmen biz ayaktayız. İstikametimizden vazgeçmedik. Milletimiz istikametinden vazgeçmedi. Başına hangi çorap örülmeye çalışılırsa çalışsın, hedefinden vazgeçmeyen, değerlerine bağlı, geleneklerine, örfüne bağlığıyla, demokrasiye, cumhuriyete bağlılığı ile bu millet vazgeçmemiştir. Bu ülke tesadüfler üzerindeki bir ülke değildir. Bu memleketin bir tesadüfle zinciri üzerinden yönetildiğini zannedenler yanılıyorlar. Memleketimizin değerlerine sahiplerse memleketimizin menfaatlerini yüksek tutuyorlarsa millet tarafından unutulmaz. Farklılıkların birbirine husumet olarak kışkırttılar. Kahramanmaraş, Çorum olaylarını yaşadık. Bazen bizi Alevi-Sünni, bazen Kürt-Türk olarak ayırmaya çalıştılar. Dertleri Türkiye'ydi, bu ülkenin ayakları üzerinde durmasını engellemekti. Hepimiz bütün bunların eğitmeleriyle büyüdük. 15 Temmuz gecesi sadece bir gece değildir. Büyük bir birikimin ilanıydı. Milletin söylediği tek şey ben benim seçtiğim, benim irademe karıştırmam diyor. Mazlumlara el uzatan bu ülkenin gelişmesini istemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi engeli koymaya çalışırlarsa çalışsalar. Kendi arabamızı, kendi uçağımızı imal edeceğiz, 25 bin dolar milli gelir, çatlasalar da patlasalar da dünyanın 10 büyük ekonomisi olacağız" diye konuştu.



"BU ÜLKENİN EN ÖNEMLİ MESELESİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Bu ülkenin çok sahte kahramanlar gördüğünü söyleyen Soylu, "15 Temmuz'daki bu mücadele her birimizin belleğinden çıkmıştır. 15 Temmuz'da bu mazlumlara ve mağdurlara elini uzatan millete Canab-ı Allah'ın verdiği güçtür. Biz sırati müstakimden ayrılmayacağız. FETÖ atıklarını görebilirsiniz. Bugün yeniden birileriyle birlikte kendilerini ifade etmeye çalışabilirler. Ağzımızı açtırmasınlar. Bu memleket çok sahte kahramanlar gördü. Cenazelerin nasıl kalktığını biliyoruz. Bu millet halis ve asil bir millettir. Bizim birbirimize olan bağlılığımız devam ettiği sürece daha güçlü olacağız. Bu ülkenin en önemli meselesi güvenlik meselesidir. Adıyaman'a, Mardin'e turist gelebilmesi için güvenlik gereklidir. Biz bunun farkındayız. Biz terörle mücadele edeceğiz. Hiç merak etmeyin, tasfiye edeceğiz. Bütün güvenlik güçlerimiz aslan gibiler. Vatandaşımızın demokratik haklarına, hukukun üstünlüğüne önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, kıyılmış tütün ile ilgili olarak ise, ilk olarak tütün meselesi ile ilgili üreticileri bu sorundan kurtarmak istediğini söyledi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Abdullah Erin ise, Adıyaman'ın barış ve huzur şehri olduğunu, 15 Temmuz'da dik duruş gösteren bir kent olduğunu dile getirdi. STK temsilcileri ile yapılan toplantıya Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

(Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir / İHA)

