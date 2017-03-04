Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, '18 maddelik bu anayasa değişikliğini getirdik. Özü itibariyle bu işin tek cümlelik tarifi nedir derseniz. Tek cümlelik tarifi şu; ey hayırcılar hiç tereddütünüz olmasın ki 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "18 maddelik bu anayasa değişikliğini getirdik. Özü itibariyle bu işin tek cümlelik tarifi nedir derseniz. Tek cümlelik tarifi şu; ey hayırcılar hiç tereddütünüz olmasın ki 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen Seçim Koordinasyon toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Müezzinoğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"AK PARTİ DÖNEMİNDE MİLLET HAKEM OLDU"

"Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Belirli güç odakları bazen darbe girişiminde bulundular. Bazen Danıştay saldırısı yaptılar. Bazen kapatma davası açtılar. Bazen eşi başörtülü biri Cumhurun Başkanı olamaz dediler. Sana yakışan Cumhurun Başkanına yakışmaz mı? Onları da elimizin tersiyle ittik. O dönemlerde milletten değerlerinden korkanlar, millet ile birlikte siyaset yapmaktan korkanlar yine bugün aynı şekilde meydana çıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi milletten korkuyor. Milletin değerlerinden korkuyor. Milletin medeniyet anlayışından korkuyor. Onun için de millet ile ilgili, milli irade ile ilgili bir değişikliği milletin önüne getirilmesine karşı çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine bu değişim ve dönüşümü getirirken neler söyledi. 'Kan dökülür' dedi. 'Cesedimizi çiğnersiniz' dedi utanmadan, sıkılmadan. Bugün biraz hizaya geldiler. Millet hakemlik yapacak diyorlar. Günaydın beyefendi günaydın. AK Parti döneminde millet hem hakem, hem de bizim hakemimiz oldu, olmaya da devam edecek. Ey CHP, milletin iradesi dışında, milli irade dışında herhangi bir güç odağı milli iradenin üstünde olmayacak, olamayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemleri sert bir dille eleştiren Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Diktatör dedikleri adama bir bakın. Siyasi arenaya girdiği günden beri seçimin dışında, milletin vicdanı dışında hiçbir yerde olmamasına rağmen seçimle geldiği makamlarda hep ona tuzak kurulmuş. 1994 yılında 1 milyon 50 bin İstanbullunun anasının ak sütü gibi helal olan oylarıyla seçilen bir Recep Tayyip Erdoğan'ı büyükşehir belediye başkanlığından hangi demokrasi anlayışı aldı? Yoksa diktatör anlayışı mı aldı. Diktatör yasasında bir şiir okudu diye belediye başkanlığı görevinden alınma iradesine alkış tutan o zihniyettir. İşte o zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O gün neden olmuyor bu başkan diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisini duydunuz mu? Nasıl olur da milletin vicdanı ile seçilmiş bir belediye başkanını yalnız şiir okudu diye İstanbul gibi bir yerde görevden alırsınız? Yüzde 47 oy almış bir siyasi partiye bir savcı niye kapatma davası açsın? 11 tane hakim davayı görüyor. 11 hakim 5 ay süresince dünya krize gidiyor. Dünyanın krize girdiği dönemde milletin yetki verdiği iktidar kapatma davasının muhatabı oluyor. Papatya falı gibi bir sabah bir telefon 1 oy ile kapatılıyorsunuz. Ertesi sabah 1 telefon 1 oy ile kurtuluyorsunuz. Bir gün kapatılıyoruz, bir gün kurtuluyoruz. Bir çekiyoruz seviyor, bir çekiyoruz sevmiyor. Sanki gençliğimizdeki papatya falı gibi. Ondan sonra bir oy ile kurtulduk. 1 gün daha geç karar verselerdi Allah korusun bu sefer bir oy ile kapatılacaktı. Peki kurtulan Recep Tayyip Erdoğan mı olacaktı? Kurtulan AK Parti miydi? Kurtulan milli iradeydi, kurtulan demokrasiydi, milletin hayalleriydi, milletin vicdanıydı. O zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi nerede idi. AK Parti kapansa da meydan bana kalsa. Peki Cumhurbaşkanı seçimlerini o 27 Nisan muhtırası yayınlanırken Cumhuriyet Halk Partisi nerede idi?"



"16 NİSAN'DAN SONRA İPİ UCU MİLLETİN ELİNDE OLACAK"

Müezzinoğlu, yeni sistemin tarifini yaparak, "Şimdi yine aynı noktadalar, hayır noktasındalar. Niye? Milleten korkuyorlar. Milletin değerlerinden korkuyor. O zaman bize düşen millete sahip çıkmak. Milletin kaderine güçlü bir şekilde sahip çıkmak. 18 maddelik bu anayasa değişikliğini getirdik. Özü itibariyle bu işin tek cümrelik tarifi nedir derseniz. Tek cümlelik tarifi şu; ey hayırcılar hiç tereddütünüz olmasın ki 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak. Zaman zaman ipin ucunun kimin elinde olduğunun bedellerini ödedik. Hiç kusura bakmayın artık ipin ucu milleti elinde olacak. İsteseniz de evet, istemeseniz de evet" diye konuştu.



"İSTİYORUZ Kİ GENÇLER ARASINDAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'LAR ÇIKSIN"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri kandırmaya çalıştığını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Diyor ki gençler hayır diyin. Benim hakkımı, kendimi inkar etmeyi benden nasıl istersin. Niye demiyorsun ki sen seçilme hakkına hayır derken o zaman de ki sen seçme hakkını da anlamazsın. Seçme hakkını anlayabilen, bunu kullanabilen, TBMM'de 8 milyon seçmenin karşısında 18 tane genç olsa, 600 milletvekilinin arasında 18, 20 genç olsa tecrübe kazanır. 26-27 yaşında o tecrübesiyle yeni Recep Tayyip Erdoğanlar çıkar. Biz istiyoruz ki gençler arasından Recep Tayyip Erdoğanlar çıksın. Ama onlar Kılıçdaroğlu'na inanamadıkları, güvenemedikleri için gençler arasından bir Kılıçdaroğlu daha çıkarsa bu da başımıza bela olur, önümüzü keser diye gençlerden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

(Selim Bayraktar/İHA)