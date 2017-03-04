Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, '18 maddelik bu anayasa değişikliğini getirdik. Özü itibariyle bu işin tek cümlelik tarifi nedir derseniz. Tek cümlelik tarifi şu; ey hayırcılar hiç tereddütünüz olmasın ki 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "18 maddelik bu anayasa değişikliğini getirdik. Özü itibariyle bu işin tek cümlelik tarifi nedir derseniz. Tek cümlelik tarifi şu; ey hayırcılar hiç tereddütünüz olmasın ki 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen Seçim Koordinasyon toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Müezzinoğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE MİLLET HAKEM OLDU"
"Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Belirli güç odakları bazen darbe girişiminde bulundular. Bazen Danıştay saldırısı yaptılar. Bazen kapatma davası açtılar. Bazen eşi başörtülü biri Cumhurun Başkanı olamaz dediler. Sana yakışan Cumhurun Başkanına yakışmaz mı? Onları da elimizin tersiyle ittik. O dönemlerde milletten değerlerinden korkanlar, millet ile birlikte siyaset yapmaktan korkanlar yine bugün aynı şekilde meydana çıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi milletten korkuyor. Milletin değerlerinden korkuyor. Milletin medeniyet anlayışından korkuyor. Onun için de millet ile ilgili, milli irade ile ilgili bir değişikliği milletin önüne getirilmesine karşı çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine bu değişim ve dönüşümü getirirken neler söyledi. 'Kan dökülür' dedi. 'Cesedimizi çiğnersiniz' dedi utanmadan, sıkılmadan. Bugün biraz hizaya geldiler. Millet hakemlik yapacak diyorlar. Günaydın beyefendi günaydın. AK Parti döneminde millet hem hakem, hem de bizim hakemimiz oldu, olmaya da devam edecek. Ey CHP, milletin iradesi dışında, milli irade dışında herhangi bir güç odağı milli iradenin üstünde olmayacak, olamayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemleri sert bir dille eleştiren Müezzinoğlu, şunları söyledi:
"Diktatör dedikleri adama bir bakın. Siyasi arenaya girdiği günden beri seçimin dışında, milletin vicdanı dışında hiçbir yerde olmamasına rağmen seçimle geldiği makamlarda hep ona tuzak kurulmuş. 1994 yılında 1 milyon 50 bin İstanbullunun anasının ak sütü gibi helal olan oylarıyla seçilen bir Recep Tayyip Erdoğan'ı büyükşehir belediye başkanlığından hangi demokrasi anlayışı aldı? Yoksa diktatör anlayışı mı aldı. Diktatör yasasında bir şiir okudu diye belediye başkanlığı görevinden alınma iradesine alkış tutan o zihniyettir. İşte o zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O gün neden olmuyor bu başkan diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisini duydunuz mu? Nasıl olur da milletin vicdanı ile seçilmiş bir belediye başkanını yalnız şiir okudu diye İstanbul gibi bir yerde görevden alırsınız? Yüzde 47 oy almış bir siyasi partiye bir savcı niye kapatma davası açsın? 11 tane hakim davayı görüyor. 11 hakim 5 ay süresince dünya krize gidiyor. Dünyanın krize girdiği dönemde milletin yetki verdiği iktidar kapatma davasının muhatabı oluyor. Papatya falı gibi bir sabah bir telefon 1 oy ile kapatılıyorsunuz. Ertesi sabah 1 telefon 1 oy ile kurtuluyorsunuz. Bir gün kapatılıyoruz, bir gün kurtuluyoruz. Bir çekiyoruz seviyor, bir çekiyoruz sevmiyor. Sanki gençliğimizdeki papatya falı gibi. Ondan sonra bir oy ile kurtulduk. 1 gün daha geç karar verselerdi Allah korusun bu sefer bir oy ile kapatılacaktı. Peki kurtulan Recep Tayyip Erdoğan mı olacaktı? Kurtulan AK Parti miydi? Kurtulan milli iradeydi, kurtulan demokrasiydi, milletin hayalleriydi, milletin vicdanıydı. O zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi nerede idi. AK Parti kapansa da meydan bana kalsa. Peki Cumhurbaşkanı seçimlerini o 27 Nisan muhtırası yayınlanırken Cumhuriyet Halk Partisi nerede idi?"

"16 NİSAN'DAN SONRA İPİ UCU MİLLETİN ELİNDE OLACAK"
Müezzinoğlu, yeni sistemin tarifini yaparak, "Şimdi yine aynı noktadalar, hayır noktasındalar. Niye? Milleten korkuyorlar. Milletin değerlerinden korkuyor. O zaman bize düşen millete sahip çıkmak. Milletin kaderine güçlü bir şekilde sahip çıkmak. 18 maddelik bu anayasa değişikliğini getirdik. Özü itibariyle bu işin tek cümrelik tarifi nedir derseniz. Tek cümlelik tarifi şu; ey hayırcılar hiç tereddütünüz olmasın ki 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak. Zaman zaman ipin ucunun kimin elinde olduğunun bedellerini ödedik. Hiç kusura bakmayın artık ipin ucu milleti elinde olacak. İsteseniz de evet, istemeseniz de evet" diye konuştu.

"İSTİYORUZ Kİ GENÇLER ARASINDAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'LAR ÇIKSIN"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri kandırmaya çalıştığını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Diyor ki gençler hayır diyin. Benim hakkımı, kendimi inkar etmeyi benden nasıl istersin. Niye demiyorsun ki sen seçilme hakkına hayır derken o zaman de ki sen seçme hakkını da anlamazsın. Seçme hakkını anlayabilen, bunu kullanabilen, TBMM'de 8 milyon seçmenin karşısında 18 tane genç olsa, 600 milletvekilinin arasında 18, 20 genç olsa tecrübe kazanır. 26-27 yaşında o tecrübesiyle yeni Recep Tayyip Erdoğanlar çıkar. Biz istiyoruz ki gençler arasından Recep Tayyip Erdoğanlar çıksın. Ama onlar Kılıçdaroğlu'na inanamadıkları, güvenemedikleri için gençler arasından bir Kılıçdaroğlu daha çıkarsa bu da başımıza bela olur, önümüzü keser diye gençlerden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.
(Selim Bayraktar/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Terörist bayrağı dalgalandıranlara izin var...'
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Trabzonspor-Karabükspor maçı geniş özeti
Trabzonspor-Karabükspor maçı geniş özeti
Darbenin 1 numarası Akın Öztürk
Darbenin 1 numarası Akın Öztürk
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Terörist bayrağı dalgalandıranlara izin var...'
'Terörist bayrağı dalgalandıranlara izin var...'
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
'Hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez'
'Hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz
Bakan Avcı'dan Hollanda Başbakanı'na sert tepki
Bakan Avcı'dan Hollanda Başbakanı'na sert tepki
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırlıyor
Ağrı'da FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı
Ağrı'da FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English