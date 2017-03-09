'16 Nisan'dan sonra döviz stabil hale gelecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Dövizde olumlu anlamda düşmeleri görmekteyiz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra da yakalanacak istikrar ile döviz daha da düşerek belli noktada stabil hale gelecek' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Dövizde olumlu anlamda düşmeleri görmekteyiz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra da yakalanacak istikrar ile döviz daha da düşerek belli noktada stabil hale gelecek" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 9'uncu AVM Yatırımları Konferansı'nın açılışında konuştu. Bakan Tüfenkci, yeni anayasa ile yakalanacak siyasi istikrarın Türkiye'yi dünyada rekabet edilebilir ülkeler arasına katacağını söyledi. AVM'lerin ve büyük mağazaların ticaret hacminin artmasında, kayıt dışılığın önüne geçilmesinde, kayıtlı istihdam, işçi sağlığı ve güvenliğinin temin edilmesi gibi konularda ekonomiye önemli katkılar sağladığını dile getiren Tüfenkci, " AVM yatırımcıları ile perakendecileri bir aile olarak kabul etmemiz lazım. Aile bireylerinden birinin ayağının tökezlemesi diğer aile bireylerini de etkilediğini burada bulunan AVM yatırımcıları bilir. Biz ne perakende sektörünü ne AVM'leri ne de esnafımızı ihmal edeceğiz. Önümüzdeki süreçte AVM'lerin önemi artarak devam edecektir. İnsanların alışveriş etme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte perakende sektöründe de yeni gelişmeler yaşanacaktır. Gelecekte belki AVM'lerde yenilikler olacak, ihtisas AVM'leri sosyal yönden yaşam alanlarını zenginleştiren AVM'ler dikkat çekecektir" dedi.



"TÜRKİYE YATIRIMCIYI PİŞMAN ETMEDİ"

Türkiye'nin gelecek dönemde de fırsatlar ülkesi olacağının altını çizen Tüfenkci, "Türkiye, kendisine güvenen hiçbir yatırımcıyı pişman etmedi. Türkiye dün olduğu gibi bugünde büyük fırsatlar içermektedir. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'ye bu anlamıyla da hem AVM yatırımcısı aynı zamanda diğer alanlarda Türkiye'ye gelmek isteyen birçok yatırımcıyı inşallah ağırlamış olacağız" şeklinde konuştu.



"DÖVİZ STABİL HALE GELECEK"

Kurdaki oynamalara da değinen Tüfenkci, yakın dönemde olumlu gelişmelerin yaşanacağını belirtti. Tüfenkci, " Döviz cephesine baktığımızda; meclisten anayasa değişiklik kararını çıkardıktan sonra dövizde olumlu anlamda düşmeleri görmekteyiz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra da yakalanacak istikrar ile dövizler daha da düşerek belli noktada stabil hale gelecek" diye konuştu.



"EKONOMİYİ KRİZLERLE UĞRAŞMAKTAN KURTARMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BİR FIRSAT VAR"

"Dünyada Türkiye'ye rekabet edebilir ülkeler arasına sokmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka siyasi istikrarı sağlamamız gerekir" diyen Tüfenkci, "Anayasa değişikliği tam da siyasi istikrarı sağlamak için yapılıyor. Geçmişteki gibi her 1,5 yılda bir hükümetler değişmesini veya koalisyonlar oluşmasını engelleyerek, yönetimsel krizlerle yatırımcıları, ekonomiyi krizlerle uğraşmaktan kurtarmak için önümüzde bir fırsat var. Ben inanıyorum ki iş çevreleri, yatırımcılar, bu anayasa değişikliğine her kesimden daha fazla sahip çıkacaklar" şeklinde konuştu.

(Ali Canberk Özbuğutu / İHA)