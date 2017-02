'16 Nisan'dan sonra döviz kurları en aza inecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, '16 Nisan'dan sonra da döviz kurlarındaki bu oynaklığın en aza indiğine hep beraber şahit olacağız' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "16 Nisan'dan sonra da döviz kurlarındaki bu oynaklığın en aza indiğine hep beraber şahit olacağız" dedi.

İstanbul Kırtasiye- Ofis Fuarı'nın açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Bakan Tüfenkci, "2017 yılının ilk günlerindeki döviz kurlarındaki suni artışlar piyasalar tarafından olumsuz olarak algılatılmak istenmiştir. Böyle bir algı operasyonundan sonra döviz kurlarındaki düşüşler ve akabinde de inşallah 16 Nisan'dan sonra da döviz kurlarındaki bu oynaklığın en aza indiğine de hep beraber şahit olacağız" dedi.

Türkiye'nin en büyük fuarları arasında gösterilen İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nın açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleşti. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okul, kırtasiye, kağıt, ofis malzemeleri ve oyuncak sektöründe dünya ile rekabet eden Türkiye'den ve dünyadan pazar temsilcilerini bir araya getiren fuarın açılışı protokol konuşmaları ile başladı. Bakan Tüfenkci, konuşmasında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik uygulamalarını eleştirirdi. Konuşmasının ardından Bakan Tüfenkci ve protokol ekibi fuarın açılış kurdelesini birlikte kesti. Fuarda kurulan kırtasiye ve ofis ürünlerinin stantlarını gezen Bakan Tüfenkci, stant yetkilileriyle sohbet ederken ürünler hakkında bilgi aldı.



"16 NİSANDAN SONRA DÖVİZ KURLARINDAKİ OYNAKLIĞIN EN AZA İNDİĞİNE HEP BERABER ŞAHİT OLACAĞIZ"

Dünyadaki finansal kırılganlıkların yanı sıra Türkiye'ye yönelik olumsuz imaj oluşturmak isteyenlerle mücadele ettiklerini ifaden eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kredi derecelendirme kuruluşları gayet siyasi bir temayülle karar almakta ve ülkemize yönelik not indirimi ve görünüm kötüleştirme değerlendirmeleri yatmaktadır. Ülkemizle aynı kredi notuna sahip ülkelerin makro ekonomilerine baktığımızda Türkiye çok çok üstün olmasına rağmen göstergeleri bahane ederek ve bir takım siyasi mülahazalarla not indirimlerine gittiklerini görmekteyiz. Her not indiriminden sonra milletimiz gerçekten kredi kuruluşlarını da şaşırtacak derecede farklı adımlar atmış ve Türkiye battı bitti derken çok büyük sıçramalar yapmıştır. 2017 yılının ilk günlerindeki döviz kurlarındaki suni artışlar piyasalar tarafından olumsuz olarak algılatılmak istenmiştir. Böyle bir algı operasyonundan sonra döviz kurlarındaki düşüşler ve akabinde de inşallah 16 nisandan sonrada döviz kurlarındaki bu oynaklığın en aza indiğine de hep beraber şahit olacağız. Şubat ayına baktığımızda Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimlerinin başında gelmektedir" dedi.



"DÜNYADA GİRMEDİĞİMİZ PAZARLARI BIRAKMAYACAĞIZ"

Türkiye'yi daha istikrarlı dönemlerin beklediği ifade eden Bakan Tüfenkci, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin almış olduğu kararlarla ve milletimizin de gayretleriyle özellikle faiz lobilerinin saldırılarına karşı ve faizleri de önümüzdeki dönemde yakalanan siyasi istikrar ve güvenle birlikte düştüğüne hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. Geniş katılımlı bir fuarı gerçekleştirmemiz dahi bu algı operasyonlarının, sizlerin, devletimizin güçlü bir duruşunun göstergesidir. Tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik krizden sonra kırtasiye sektöründeki ticaret hacmimiz yüzde 22 oranında büyüdü. Türkiye'nin bir avantajı var diğer Avrupa ülkelerine göre esnek üretim yapabilecek kapasiteye sahip, küçük işletmelerden kobilerden oluşmaktadır. Özellikle risk esaslı denetim mekanizmasını getirdik, burada da bizim gümrüklerde uyguladığımız tek pencere sistemiyle enjekte ederek kolay ve güvenli ticaretin de açmış olduk. Özellikle bununla ilgili hiçbir bürokratik işleme gerek yok e-devlet üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Daha kaliteli üreteceğiz ve inşallah daha çok satacağız, dünyada girmediğimiz pazarları bırakmayacağız" diye konuştu.

Birçok yerli marka ve firma temsilcisinin katıldığı İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nda ayrıca Japonya, İspanya, Yunanistan, Tayland, İngiltere, Amerika gibi ülkelerin önde gelen firmalarının son teknoloji ile ürettikleri çok sayıda ürün de vatandaşlarla buluşacak. Açılışı gerçekleştirilen İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, 26 Şubat tarihine kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kırtasiyecilik sektörünü bölgesel bir güç haline getirmek ve sektördeki pazarlama stratejilerinin insanlarda yansıtılmasını sağlamak amacıyla ziyaretçileriyle buluşacak.