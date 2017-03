'16 Nisan'da büyük bir değişime imza atacağız'

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine darbe yapan milletin, 16 Nisan'da da 'evet' diyerek büyük bir değişime imza atacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi-Küresel Satranç" temalı uluslararası demokrasi kongresine katıldı. Türkiye'de ilk defa bir sendikanın 15 Temmuz konusunu bu kadar geniş bir organizasyonla ele aldığını belirten Yıldırım, "Ve bu konudaki farkındalığı oluşturuyor. Üzerine düşen toplumsal sorumluluğunu yerine getiren Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Bu kongrede 43 farklı ülkeden emekçilerin temsilcileri var. Onlar da burada Türkiye'de emekçi kardeşleriyle dayanışma için bu etkinliğe geldiler. Az önce Pierre Jean Coulon hislerimize tercüman oldu, bizim söyleyemediklerimizi de söyledi. Avrupalı dostlarımızın bir kısmı o 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsü sonrasında gerektiği gibi dik duramadılar. Darbeyi açık bir şekilde kınayamadılar. Türkiye ile dayanışma konusunda sınıfta kaldılar. Sayın Coulon'un bugün dile getirdiği bu konular, eminim ki bu ses Avrupa'da yankılanmış ve dost Avrupa ülkeleri bundan böyle demokrasinin korunmasında da, özgürlüklerin korunmasında da çifte standardı terk etmiş olurlar" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz bizim için takvimdeki günlerden bir gün değildir" diyen Yıldırım, "15 Temmuz bizim için demokrasi şehitlerimizi anma günüdür ve bugün resmi olarak her yıl şehitlerimiz anılacak, gazilerimiz şükranla yad edilecek. Az önce değerli hemşehrim, öğretmenimiz Derya Ovacıklı konuşurken aslında o geceyi yaşar gibi konuştu. Tekrar yaşıyor gibi konuştu. Gönüllerimize hitap etti. Milli hislerimize hitap etti ve o gün 80 milyon vatan evladının bu bayrak, vatan, millet, devlet için her şeyini ortaya koyduğunu burada bir kez daha bizlerle paylaştı. Kendisi bunun en yakın şahididir. Kahramankazan'da 8 bin kişi o alçakça planın icra edildiği üsse akın etmiş ve orada bunların hayasızlıklarına karşı göğsünü siper etmiştir. Kazan, kahraman olmayı o gece haketmiştir. Onun için biz, demokrasimizi daha ileriye götürmek, özgürlükleri daha da genişletmek, vesayetleri, darbeleri tarihin derinliklerine gömmek adına çıktığımız bu yolda ilk mitingimiz Kahramankazan dedik. Vermek istediğimiz mesaj şudur; Türkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerinin girişimleriyle muhatap olmayacak. 16 Temmuz sabahı nasıl karanlıktan aydınlığa uyandıysa bu ülke bundan böyle 16 Nisan'la birlikte artık bir daha vesayetlerin, demokrasi dışı güçlerin heveslerinin, hayallerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu bir günü bu büyük Türkiye'ye kazandıracağız" şeklinde konuştu.



"HİÇBİR ODA, MİLLET İRADESİNİN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler Türkiye'nin dört bir yanından orman teşkilatına ait iş makinalarıyla, araçlarla bu hainlerin çıkmaya çalıştığı kışlaların önünü kapadınız ve bunların bu kirli emellerini akamete uğrattınız. Sizler 15 Temmuz'un kahramanlarısınız. Bu alçakça darbe girişiminde yaptığınız bu çalışmayla daha fazla can kaybı yaşanmamasını siz sağladınız. Siz emekçiler. Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklere hiçbir gücün asla halel getiremeyeceğini yedi düvele gösterdiniz. Bu mesaj bütün darbe heveslilerine çok ağır bir derstir. Milletin verdiği bu büyük mücadele bütün dünya halklarına, bütün insanlığa önemli bir mesajdır. Hiçbir odak, güç milli iradenin, millet iradesinin üstünde değildir. Halka rağmen var olmaya çalışan böyle karanlık yapılar milli iradenin önünde diz çökmeye mahkumdur. Bunu 15 Temmuz bütün dünyaya göstermiştir. O gece darbecilerin ilk hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızı al aşağı etmek, seçilmiş hükümeti devirmek, parlamentoyu kapatmaktı. Şükürler olsun ki bunu başaramadılar. Milletine ve ordusuna layık bir Cumhurbaşkanı, hükümet olarak darbecilere milletimizle omuz omuza durarak darbecilere karşı koyduk."

AK Parti iktidarında darbecilerin dersini aldığına dikkati çeken Yıldırım, "Darbeyi yendiler. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Millet olarak büyük acılar yaşadık, büyük bedeller ödedik. Ekonomik kayıplarımız oldu, bunları telafi ederiz. Ama en büyük kaybımız insan kaynağıdır. İnsanımız hayatlarıyla bedel ödeyerek bu belayı defetti. Daha önce bu kadar büyük bir ihanet, felaket yaşamadı bu büyük millet. Üstelik FETÖ'cü hainler bu acıların hepsini bütün dünyanın önünde yaşattılar. Ruhlarını satanlara Türkiye'nin istiklalini teslim etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.



"HİÇBİR ALÇAKÇA GİRİŞİM BİZİM KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK"

Başbakan Yıldırım, "Hiçbir alçakça girişim ve provokasyon bizim kardeşliğimizi bozamayacak. 15 Temmuz ardından demokrasi ve hukuk için istiklal ve özgürlük için hükümet olarak muhalefet olarak bir olduk, beraber olduk, Yenikapı ruhunu yaşattık. Bütün siyasi partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız da aynı yerde saf tuttuk. Şunu da ifade etmek isterim ki o gecede görsel ve yazılı basımızda darbeye karşı çok ama çok önemli bir sınav verdi. 81 ilimiz, 80 milyon vatandaşımız o gece ayaktaydı. 27 gün boyunca bütün illerimizde, meydanlarda vatandaşlarımız demokrasi nöbeti tuttu" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki kardeşlik ruhuna işaret eden Yıldırım, "Türkiye otoriterleşiyor diyenlere bu tabloyu iyi okumalarını öneriyorum. Milletin oylarıyla iş başına gelen Cumhurbaşkanı al aşağı etmek isteyenler, insafsızca eleştirilenler bu kardeşlik ruhunu iyi değerlendirmelidir" dedi.



"16 NİSAN'DA MİLLETİMİZİN 'EVET' OYLARIYLA BÜYÜK BİR DEĞİŞİME İMZA ATACAĞIZ"

O gece hainlerin kaybettiğini, milletin kazandığını anlatan Yıldırım, "Devletine, milletine, meclisine kurşun atan alçaklar kaybetti, demokrasi kazandı. Hep birlikte tarihe geçen demokrasi destanı yazdık. Şimdi Allah'a şükür daha güçlüyüz. 16 Nisan'da milletimizin evet oylarıyla büyük bir değişime imza atacağız. 16 Nisan için kararımız?Daha güçlü bir demokrasiyle Türkiye çok daha büyük hedeflere koşacak" açıklamasında bulundu.

Bir ülkenin demokrasi kalitesinin, sivil toplum kuruluşlarının gelişmesiyle doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Sizler dünyanın en önemli örgütlerinden birisiniz. Çünkü, gücünüzü emekten, alın terinden, akıl terinden alıyorsunuz. Onun için verdiğiniz mücadele kutsaldır. Türkiye ormancılığı geliştirme yolunda büyük bir gayret gösteriyor, önemli hedefleri gerçekleştiriyorsunuz. Ormancılıkla bu noktaya gelmemizde fedakar orman çalışanlarımızın katkısı büyüktür" dedi.

"Kadro isteriz" sözleri üzerine Yıldırım, "Merkezde ve taşrada 44 bin çalışan orman işçimiz var. Sizler sayesinde az önce bakanımız da açıkladı. Orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1,5 milyon hektar arttı. Bu sizin sayenizde oldu. Orman ve Su işleri Bakanlığı bünyesinde çalışan bütün çalışanlarımızın hemen hemen tamamı Öz Orman İş Sendikasına üyedir, örgütlenmiştir. Sizler, doğanın korunması, Türkiye'nin güzelliğinin muhafazası için büyük gayret gösteriyorsunuz. Özellikle orman yangınları konusunda sizlerin ortaya koyduğunuz başarı hakikaten çok önemli. 2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini 15 dakikaya düşürdünüz, bunu sizler başardınız. Yanan alanların her bir metrekaresini bir yıl içinde yeniden yeşillendiriyorsunuz. Bu gayret için hepinize teşekkür ediyorum. Yangınla mücadele çalışmalarında bugüne kadar 113 orman şehidimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin bir karış toprağı için canını vermekte bir an tereddüt etmeyen her cana minnet borçluyuz. Ülkemize katma değer üretmek için alın teri döken herkese şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.



ORMAN İŞÇİLERİNİN TALEPLERİNE CEVAP

Bakan Eroğlu'na da gayretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Yıldırım, "15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 arttırdık, yaklaşık 4 milyar fidan diktik. İktidarımız döneminde ormanlık alanlarımız yüzde 6'dan fazla artarak toplamda 22,5 milyon hektara ulaşmıştır. Bu, bir milletin geleceği için çok önemli bir başarıdır. Bu başarı sizindir, ne kadar gururlansanız yeridir. Her ilde bir orman projesi başlattık. 2003'ten bugüne kadar 145 şehir ormanı kuruldu. Tüm dünyada ormanlık alanlar azalırken, Akdeniz kuşağı gibi yangına hassas bir alanda orman varlığını artırmayı başardık" dedi. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ormancılarımız, sizler fedakarca hizmet veren, alın teri döken kardeşlerimiz, gözden ırak olabilirsiniz ama gönlümüzden asla uzak değilsiniz. Genel Başkanınız Settar Aslan'ın sizin sorunlarınızın çözümü için en kadar büyük gayret gösterdiğini yakınen biliyorum. Salona girdiğimizden beri geçici orman işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda taleplerinizi sağır sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir şekilde en yüksek perdeden burada huzurumuzda ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız, şimdi bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil, çözmek. Türkiye'de mevsimlik işçi geçici işçi, taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla popülizm yapmadık. Bundan sonra da popülizmle işimiz olmaz, ümit verip arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz, bunun çözümünün kolay bir iş olmadığını biliyoruz ama bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini de biliyoruz. Onun için herkesi mutlu edecek için bir çözümü üretmek konusunda, gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz, gerek 4-C'liler bütün bu sorunları çözmek için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, gereken çalışmaları yapıyorlar. İnşallah, uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz, hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayız."

(Enise Vural / İHA)