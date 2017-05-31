16 işçinin hayatını kaybettiği köy TEOG birincisi çıkardı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 işçinin hayatını kaybettiği Maden köyü TEOG'da Türkiye birincisi çıkardı. Köydeki 14 çocuklu Açıkça ailesinin 7 kızından biri olan Esma Açıkça, sınavda 120 sorununu tamamına doğru yanıt vererek, adını Türkiye birincileri arasına yazdırdı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 işçinin hayatını kaybettiği Maden köyü TEOG'da Türkiye birincisi çıkardı. Köydeki 14 çocuklu Açıkça ailesinin 7 kızından biri olan Esma Açıkça, sınavda 120 sorununu tamamına doğru yanıt vererek, adını Türkiye birincileri arasına yazdırdı.

Şirvan ilçesinde 16 işçinin yaşanan göçükte hayatını kaybettiği Maden köyünde ikamet eden 14 çocuklu Açıkça ailesinin 7 kızından biri olan Esma Açıkça, girdiği TEOG'da Türkiye birincisi oldu. İki eşli güvenlik korucusu babasının asgari ücretle hayatlarını idame ettirdiği ve taşımalı eğitimle okula gidip gelen Açıkça, büyük başarı elde etti.

Sınıf ve rehber öğretmeni Selma Karataş, Esma'nın yakaladığı başarının kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Çok mutluyuz. Esma ile bir dönem boyunca derslerini aksatmadan sıkı çalışarak kazandı. Çok şükür davranışlarıyla, hal hareketleriyle de örnek bir öğrenci olan Esma için, gerek okul idaresi, gerekse ben üzerimize düşen görevi yaptık. Esma'yı büyük yerlerde göreceğimden emindim. Esma ile gurur duyuyorum" dedi.

Köyde güvenlik korucusu olan baba Aydın Açıkça, 14 çocuğundan biri olan Esma'nın TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevap vererek Türkiye birinciliği derecesi aldığını anlatarak, bu başarının hem ailesini hem de öğretmenlerini mutlu ettiğini söyledi. Baba Açıkça, "Ben güvenlik korucusuyum. Asgari ücretle geçiniyorum. İki eşim ve 14 çocuğum var. Esma 7'nci kızım. Kıt imkanlarla büyük bir başarı kazandı. Kendisini kutluyorum. Özel bir eğitim almadan kalabalık bir ailede azim göstererek başarılı oldu. Öğretmen ve okul idarecilerinin büyük başarısı var" diye konuştu.

Mutluluğunu dile getiren Esma Açıkça ise, şunları kaydetti:

"TEOG sınavında 120 soruya doğru cevap birinci oldum. Çok mutluyum. Demek ki dershane olmadan da başarı olunuyor. Destek verilmesi durumunda bu bölgede başarılı çocuklar çıkabilir. Ben dershane ihtiyacı hissetmeden başarı elde ettim. Hedefim daha iyi yerlere gelmektir."

