16 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar merkezli 16 ilde 61 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapılırken, şimdiye kadar 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar merkezli 16 ilde 61 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapılırken, şimdiye kadar 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 farklı kente operasyonlar yapıldığı belirtildi. Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde farklı faaliyetlerde bulunan ve aynı zamanda örgütün mesajlaşma programı olan "ByLock" kullandıkları belirlenen 41 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 3'nün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedilirken, ayrıca 20'nin çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile bırakıldıkları 17'nin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 1 şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği, 20 şahsın ise arandığı bildirildi.

(Gökten Ceylan / İHA)