16 ilde eski polislere FETÖ operasyonu: 137 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ'nün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ihraç edilmiş ve açığa alınmış emniyet mensuplarına yönelik 137 kişiye yönelik operasyonda 93 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ihraç edilmiş ve açığa alınmış emniyet mensuplarına yönelik 137 kişiye yönelik operasyonda 93 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ihraç edilmiş eski emniyet mensupları ile açığa alınmış emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 16 ilde 137 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlıların, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)