16 ilde 28 kişiye FETÖ gözaltısı

Bitlis merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda dün Bitlis merkezli 16 ilde meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen eski emniyet çalışanları ve yakınlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "Operasyonlarda aralarında şube müdürü, emniyet amiri ve komiser rütbesindeki şahısların da bulunduğu eski emniyet mensubu 10 kişi Bitlis'te, diğer illerde de 18 olmak üzere 28 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanması mümkün olmayan şüpheliler hakkında da çalışmalar devam etmektedir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)