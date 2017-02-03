03.02.2017 12:26 16 generalin görevine son verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 generali görevden aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 generali görevden aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generali görevden aldı. Görevden alınan isimler arasında, Özel İtfaiye Koruma İdaresi Müdürü Vladimir Rozanov, Devlet Hizmet ve Personel Dairesi Müdür Yardımcısı Vladimir Grişin, Yaroslav Savcısı Yuri Verhovtsev, İtfaye Cankurtaran Birlikleri Başkanı Aleksandr Arafonov, Kuzey Kafkasya Bölge Merkezi Müdürü Nikolay Lityuk, İçişleri Bakanı Kazimir Botaşev gibi isimler bulunuyor.



