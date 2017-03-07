16 eski öğretmene FETÖ gözaltısı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 16 eski öğretmen gözaltına alındı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 16 eski öğretmen gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramaların ardından şüpheliler sağlık kontrolünden sonra Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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