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16 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
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16 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatının 179'uncu gününde yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatları sonucunda toplam 16 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatının 179'uncu gününde yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatları sonucunda toplam 16 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 179'uncu gününde 18 Şubat 2017 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verdi. TSK'dan yapılan açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 95 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 9 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 9 bina, 2 araç, 1 akaryakıt istasyonun imha edildiği belirtildi. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 5 DEAŞ terör mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklanırken, 1 barınma yerinin imha edildiği kaydedildi. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatları sonucunda toplam 16 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülüyor.
Fırat Kalkanı Harekatının şuan gelinen aşamasında şehrin iç kısımlarının DEAŞ terör örgütünün geride kalan unsurlarından ve tuzaklanmış patlayıcılardan tamamen temizlenmesi maksadıyla, icra edilen hava harekatları ve topçu atışları desteğinde arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.

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